Студия Marvel посвятила ролик памяти Чедвика Боузмана

https://static.news.ru/photo/0292f57e-eb60-11ea-a844-fa163e074e61_660.jpg Чедвик Боузман Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Кинокомпания Marvel выпустила видео памяти американского актёра Чедвика Боузмана. 29 августа стало известно о смерти артиста.

В ролике продемонстрированы отрывки фильмов из серии «Мстители», в которых Боузман исполнил роль Чёрной Пантеры. На видео также показана его работа на съёмочной площадке.

Кроме того, в трибьюте использовались отрывки из интервью коллег актёра, которые выражали в разное время своё восхищение Боузманом. Среди спикеров — актрисы Анджела Бассетт, Лупита Нионго, актёр Крис Эванс, а также глава Marvel Studios Кевин Файги.

Чедвик Боузман скончался у себя дома, в кругу семьи. Ему было 43 года. Последние четыре года он боролся с раком, писал NEWS.ru.