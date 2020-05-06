Студия Ghibli выложила видеотуры по своему музею

Японская студия Ghibli, основанная японским мультипликатором Хаяо Миядзаки, опубликовала видеотуры по своему музею, который приостановил работу из-за пандемии коронавируса.
Ghibli создала специальный YouTube-канал, на котором выкладывает ролики по выставочным залам. Музей расположен на территории города Митака в западной части префектуры Токио. Он работает с 2001 года.
Зрители могут посмотреть на оформление кафе-кондитерской, главного входа, а также на то, как выглядит музей ночью.
Как писал NEWS.ru, японская телекомпания NHK опубликовала в свободном доступе документальный сериал о жизни и творчестве мультипликатора Хаяо Миядзаки. Он состоит из четырёх эпизодов продолжительностью около 50 минут.
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