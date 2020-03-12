https://static.news.ru/photo/c883238e-6506-11ea-8b73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl, via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Выход фильмов «Мулан», «Новые мутанты» и «Оленьи рога» в прокат отложила студия Disney из-за распространения коронавируса. Премьеры фильмов должны были состояться в марте и апреле.

В настоящее Disney выбирает новые даты в 2020 году, о которых сообщит позже, передаёт Deadline. Выпуск картин отменён не только в США, но и в мире.

Отмечается, что аналитики предсказывали «Мулан» 80–90 млн долларов в первые дни. Перенос премьер сделан из финансовых соображений: в мире из-за пандемии продолжают закрываться, поэтому компаниям невыгодно проводить премьеры в ближайшие месяцы.

Как писал NEWS.ru, студия Paramount приняла решение перенести премьеру фильма «Тихое место 2» режиссёра Джона Красински. Это связано с опасениями по поводу распространения коронавируса.