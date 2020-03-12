Выход фильмов «Мулан», «Новые мутанты» и «Оленьи рога» в прокат отложила студия Disney из-за распространения коронавируса. Премьеры фильмов должны были состояться в марте и апреле.
В настоящее Disney выбирает новые даты в 2020 году, о которых сообщит позже,
Отмечается, что аналитики предсказывали «Мулан» 80–90 млн долларов в первые дни. Перенос премьер сделан из финансовых соображений: в мире из-за пандемии продолжают закрываться, поэтому компаниям невыгодно проводить премьеры в ближайшие месяцы.
Как писал NEWS.ru, студия Paramount приняла решение перенести премьеру фильма «Тихое место 2» режиссёра Джона Красински. Это связано с опасениями по поводу распространения коронавируса.
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