Студия Disney нашла режиссёров для сериала «Соколиный глаз»

https://static.news.ru/photo/98160a40-ca5f-11ea-8f43-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Мстители: Эра Альтрона» Фото: marvel.com

Компания Disney выбрала режиссёров для съёмок сериала «Соколиный глаз» вселенной Marvel. Шоу для стримингового сервиса Disney+ было анонсировано в 2019 году.

В проекте примут участие дуэт Берт и Берти, также известные как Эмбер Финлейсон и Кэти Эллвуд. Они работали над сериалами «Шучу» с Джимом Керри и «Великая» с Эль Фаннинг. Кроме того, к созданию эпизодов привлечён Риз Томас, известный по скетч-шоу Saturday Night Live, сообщает The Hollywood Reporter.

В 2020 году должно было начаться производство сериала, однако работу пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

В марте американский актёр Джереми Реннер подтвердил, что вернётся к главной роли в «Соколином глазе». Он заявил, что приступил к тренировкам перед съёмками, писал NEWS.ru.