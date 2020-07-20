Студия Disney нашла режиссёров для сериала «Соколиный глаз»

Компания Disney выбрала режиссёров для съёмок сериала «Соколиный глаз» вселенной Marvel. Шоу для стримингового сервиса Disney+ было анонсировано в 2019 году.
В проекте примут участие дуэт Берт и Берти, также известные как Эмбер Финлейсон и Кэти Эллвуд. Они работали над сериалами «Шучу» с Джимом Керри и «Великая» с Эль Фаннинг. Кроме того, к созданию эпизодов привлечён Риз Томас, известный по скетч-шоу Saturday Night Live,
В 2020 году должно было начаться производство сериала, однако работу пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
В марте американский актёр Джереми Реннер подтвердил, что вернётся к главной роли в «Соколином глазе». Он заявил, что приступил к тренировкам перед съёмками, писал NEWS.ru.
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