https://static.news.ru/photo/2cd0a65a-ded8-11e9-903c-fa163e074e61_660.jpg Дженнифер Лопес Фото: Simona Chioccia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Танцовщица стриптиза Саманта Барбаш, ставшая прототипом героини Дженнифер Лопес в фильме «Стриптизёрши», раскритиковала актрису. По её мнению, исполнительница главной роли неверно отразила её работу.

Ставшая прототипом стриптизёрши Рамоны Саманта Барбаш обвинила продюсерскую компанию STX films в клевете. По её словам, Лопес не советовалась с ней при создании образа и воплотила на экране саму себя, пишет TMZ .

По словам Барбаш, она не танцевала на шесте, а создатели картины использовали её историю без разрешения, ничего не заплатив. В случае, если танцовщица стриптиза не получит компенсацию, она грозит обратиться в суд.

В свою очередь, в STX films ответили, что не нуждаются в одобрении со стороны Саманты Барбаш, чтобы рассказывать истории, основанные на фактах из открытого доступа.

Фильм «Стриптизёрши» вышел на экраны 7 сентября. Он успел собрать в прокате более $72 млн.

Сюжет картины основан на реальных событиях и рассказывает о группе танцовщиц стриптиза, после кризиса лишившихся сбережений. Героини решили отомстить и провернуть аферу, жертвами которой стали богачи с Уолл-стрит.

Как писал News.ru, в середине сентября фильм «Стриптизёрши» занял второе место в РФ по кассовым сборам, а на первой строчке располагалась картина «Оно 2».