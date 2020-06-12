Стриминговый сервис снова откроет доступ к эпизоду сериала «Башни Фолти»

https://static.news.ru/photo/892909e6-ad5f-11ea-9425-fa163e074e61_660.jpg Джон Клиз и Прунелла Скайлз. Кадр из сериала «Башни Фолти» Фото: BBC

Британский стриминговый сервис UKTV восстановит доступ к эпизоду сериала «Башни Фолти», закрытый ранее из-за расистских высказываний главного героя.

Об этом сообщает корпорация Би-би-си, которая является владельцем сервиса.

В заявлении UKTV отмечается, что серия вновь станет доступна для просмотра после того, как её снабдят предупреждениями для зрителей.

Мы делаем уведомления для зрителей в некоторых классических комедиях, но мы признаём, что иногда может требоваться более контекстная информация для наших архивных комедий <...>, — говорится в заявлении сервиса.

Также ранее стриминговый сервис HBO Max принял решение временно убрать из каталога фильм «Унесённые ветром» из-за содержащихся в нём «противоречивых тем» о расовых различиях. Картину неоднократно подвергали критике из-за сцен, связанных с рабством, и того, как они преподносятся в фильме зрителю.

В крупнейшем городе Миннесоты начались протесты после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования.

Как писал NEWS.ru, UKTV закрыл доступ к эпизоду сериала «Башни Фолти» из-за расистских высказываний главного героя. Речь идёт о серии под названием «Немцы» (The Germans).