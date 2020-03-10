https://static.news.ru/photo/1e33ea4c-62e2-11ea-9e66-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Стражи галактики 2» Фото: marvel.com

Американский актёр Вин Дизель рассказал, что персонажи вселенной Marvel, Стражи Галактики, появятся в четвёртой части фильма о Торе. В картине будет также представлена новая версия его героя по имени Грут.

Дизель заявил в беседе с ComicBook.com, что в ленте примут участие только некоторые участники команды Стражей Галактики. Создателем грядущего блокбастера выступит новозеландец Тайка Вайтити.

Режиссёр «Тора» рассказал мне, что фильм включает в себя некоторых Стражей Галактики. Будет чрезвычайно интересно. Никто об этом не знает, может, мне не стоило об этом говорить, — сказал артист.

По словам Дизеля, зрители увидят новую версию его персонажа — «Альфа Грута». Однако он не стал уточнять, в каком именно фильме появится герой. Отмечается, что Джеймс Ганн взялся за работу на третьей картиной о Стражах Галактики.

Как писал NEWS.ru, Джеймс Ганн сообщил о завершении съёмок фильма «Отряд самоубийц» и поблагодарил свою команду и актёров. Он также отметил, что съёмки были сложным периодом в его жизни и в то же время самым насыщенным из всех.