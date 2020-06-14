«Стражи Галактики 3» станут последним фильмом Джеймса Ганна для Marvel

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Американский режиссёр Джеймс Ганн заявил, что третья часть киносерии «Стражи Галактики», возможно, станет последним фильмом, который он снимет для студии Marvel. Он также отметил, что его не интересует режиссёрское кресло «Мстителей».

Ганн пообщался в Instagram с подписчиками, один из которых спросил, будут ли «Стражи Галактики 3» последней частью или поклонники могут ожидать продолжения.

Вероятно, это мой последний фильм. И, наверное, последний фильм с этой командой. Но никогда не знаешь наверняка! — написал кинематографист.

Ранее Джеймс Ганн заявил, что злодей Танос, скорее всего, не вернётся в фильмы вселенной Marvel. По его словам, у создателей и так достаточно историй, которые можно раскрыть в картинах, поэтому злодея нет смысла возвращать, писал NEWS.ru.