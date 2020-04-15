Страховые агенты посчитали, сколько машин было разбито в «Форсажах»

https://static.news.ru/photo/81b354fe-7f0c-11ea-920b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Форсаж»/kinopoisk.ru

Сотрудники британской страховой компании Insure the Gap выяснили, сколько машин было разрушено на съёмках фильмов франшизы «Форсаж».

Суммарно в семи фильмах серии было уничтожено 1487 машин, сообщает ScreenRant. В исследовании не учитывалась картина «Форсаж 8». Предположительно, это связано со сценой с «зомби-машинами», которыми управляла кибертеррористка Сайфер в исполнении Шарлиз Терон.

Согласно статистике на каждый отдельный фильм, в первой части было разбито 78 машин, в «Двойном форсаже» — 130 машин, в части «Тройной форсаж: Токийский дрифт» — 249, в «Форсаже 4» — 190, в «Форсаже 5» — 260, в «Форсаже 6» — 350 и в «Форсаже 7» — 230 авто.

Самой дорогой машиной, уничтоженной на экране, стал ливанский гиперкар ограниченной серии Lykan Hypersport, созданный компанией W Motors. Авто, на котором в «Форсаже 7» главные герои прыгали между небоскрёбами Абу-Даби, стоит $3,5 млн.

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