Стоянов, Ткаченко, Медынич представили премьеру «Вампиров средней полосы 2»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры Юрий Стоянов, Артем Ткаченко и Анастасия Стежко на премьере сериала «Вампиры средней полосы — 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

В столичном киноцентре «Октябрь» состоялась премьера второго сезона российского комедийного сериала «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым, Ольгой Медынич, Артемом Ткаченко и Андреем Соколовым. Начиная с 13 декабря проект будет показан на платформе START.

На презентации Юрий Стоянов признался, что «счастлив стать частью команды проекта» и рад возрастным ролям. По мнению актера, «стариться — это очень интересно». Кроме уже привычных персонажей, во втором сезоне появится несколько новых героев. Например, начальник отдела полиции, которого сыграл народный артист России Андрей Соколов.

На вопрос о том, случаются ли с ним панические атаки, как с некоторыми героями «Вампиров средней полосы», Соколов ответил утвердительно. Исполнитель призвал «отслеживать любые отрицательные эмоции в самом начале и останавливать их». «У каждого свои методы борьбы, мне, например, очень помогают занятия спортом. Час-полтора в спортивном зале — и отрицательные эмоции как рукой снимает», — поделился Андрей Соколов.

Кадры премьеры «Вампиров средней полосы — 2» — в галерее NEWS.ru.