Стоун заявил, что США недооценивают роль СССР во Второй мировой войне

https://static.news.ru/photo/608fb48a-4508-11eb-bc47-fa163e074e61_660.jpg Оливер Стоун Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global look Press

Американцы пренебрегают вкладом Советского Союза в победу над фашистами во Второй мировой войне. Такое заявление в разговоре с российскими журналистами сделал знаменитый режиссёр из США, автор картин «Дорз» и «Взвод» Оливер Стоун.

Кинематографист подчеркнул, что именно благодаря СССР жизни многих британцев и американцев во время войны были спасены. По словам Стоуна, он не может понять своих соотечественников, которые испытывают отрицательные чувства в отношению к России. Обращаясь к американцам, он сказал, что «русские пожертвовали собой и спасли вас».

В России сняли много замечательных фильмов о войне. Я хотел бы, чтобы их чаще переводили на английский язык. Это было бы очень полезно для понимания того, сколько боли и страданий принесла война вашей стране, — цитируют режиссёра «Известия».

Как ранее передавал NEWS.ru, Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19. По его словам, он не понимает, почему препарат игнорируют на Западе.

Он также добавил, что ему предстоит сделать второй укол. Известно, что в настоящее время Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС, расположенной в Свердловской области.