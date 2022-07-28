Спецпредставитель МИД Стивен Сигал допустил смену должности Спецпредставитель МИД по связям между Россией и США Стивен Сигал может поменять должность

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США, американский актер Стивен Сигал

Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США, американский актер Стивен Сигал заявил РИА Новости, что может поменять должность в связи с проблемными отношениями двух стран. Актер уточнил, что этот вопрос обсуждается, однако не привел никаких подробностей.

Отношения между США и Россией, как вы знаете, весьма напряженные. И идут дискуссии о том, чтобы изменить мою позицию в плане того, что мне было ранее поручено, — сказал Сигал.

Ранее актер заявил, что никогда не откажется от гражданства России, хотя и сталкивается с русофобией каждый день. При этом Сигал не стал уточнять, что он имеет в виду. Спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США Сигал стал в августе 2018 года. На этой должности актер занимался проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта. В апреле 2022 года Стивен Сигал отметил день рождения в одном из московских ресторанов в кругу близких друзей.