«Стану Зевсом»: Рассел Кроу сыграет бога в новом «Торе»

https://static.news.ru/photo/ecdd6928-a3f4-11eb-b36d-96000091f725_660.jpg Рассел Кроу Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голливудский актёр Рассел Кроу исполнит роль Зевса в супергеройсокм фильме студии Marvel «Тор: Любовь и гром».

Актёр сам рассказал о том, что сыграет бога в новом блокбастере — раньше студия держала это в секрете. Информация прозвучала в эфире радиошоу Joy Breakfast with The Murphys.

Я сяду на свой велосипед. Я поеду на студию Disney и Fox, и около 9:15 стану Зевсом! Это для «Тора». Это будет мой последний день в качестве Зевса, и я проведу его как следует! — сказал Кроу.

Съёмки на данный момент проходят в Австралии. Кресло режиссёра занял Тайка Вайтити. Крис Хемсворт останется Тором, а Натали Портман вернётся к роли Джейн Фостер. Зрители увидят картину в мае 2022-го.

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