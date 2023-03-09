Стало известно, зачем Гармашу потребовалась медпомощь Представитель Гармаша подтвердил, что актер обращался к врачам из-за болей в сердце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Сергей Гармаш

Актер Сергей Гармаш вызвал себе доктора из-за болей в сердце, сообщил в комментарии NEWS.ru представитель артиста Олег Будрин. Ранее СМИ писали, что Гармаш самостоятельно вызвал скорую из-за отравления.

Такое бывает периодически. Человеку седьмой десяток. Врачи рекомендуют вызывать доктора и не заниматься самолечением. Просто прихватило сердце, он со съемок только вчера прилетел, — заявил Будрин.

Днем 9 марта ряд СМИ сообщили, что Сергей Гармаш был госпитализирован. «Известия» писали, что скорую помощь для актера вызывал его брат.

Недавно Гармаш ощутил на себе очередную волну популярности из-за успеха фильма о Чебурашке. В свежей экранизации актер исполнил одну из главных ролей — крокодила Гены.

В июне Сергей Гармаш приезжал в Херсон, чтобы помочь восстановить работу театра, в котором начинал актерскую карьеру, но в октябре он покинул Херсон вместе с семьей, вновь перебравшись в Россию.