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Стриминговый сервис Netflix заработал в России более млрд рублей за 2019 год. На платформу пришлось 4% рынка в стране.

Общие доходы всех легальных видеосервисов в России за указанный период составили 27 млрд рублей, сообщает агентство Telecom Daily. Доля «КиноПоиска» также составила 4%, в то время, как на платформу Amediateka пришлось 5%).

Сведения о заработках Netflix агентство получило благодаря данным зарубежных аналитиков, имеющих доступ к внутренней информации сервиса. Кроме того, при оценке использовались результаты опроса российских пользователей и данные банков об оплате подписки на онлайн-кинотеатры, рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с «Ведомостями».

Крупнейшим стриминговым сервисом в России по уровню выручки остаётся ivi, занимающий 23% рынка. В тройку лидеров попали Okko (15%) и YouTube (11%).

Как писал NEWS.ru, российские стриминговые платформы, такие как Okko и ivi, откроют бесплатный доступ к просмотру фильмов и сериалов для людей, находящихся на карантине после возвращения из-за рубежа.