Стало известно, сколько исторических костюмов сшили для «Союза спасения» Для съемок сериала «Союз спасения» сшили свыше 2 тысяч исторических костюмов

Фото: Пресс-служба Первого канала

Кадр из сериала «Союз спасения»

Для съемок сериала «Союз спасения», который вышел на Первом канале, было сшито 2350 исторических костюмов, а также создано свыше 100 образов персонажей. Кроме того, костюмеры подготовили более 1,6 тысячи париков, шиньонов, бород и усов. Всего в фильме задействованы более 40 популярных артистов. Как заявляют создатели сериала, аналогов актерскому составу в других российских фильмах нет.

Всего в «Союзе спасения» более 100 персонажей, при этом 25 из них являются главными героями. По масштабу творческого состава есть только два похожих советских фильма: «Война и мир» Сергея Бондарчука и «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой. Кроме того, около трех тысяч человек потребовалось для участия в создании массовых сцен. В отличии от одноименного фильма, кинороман раскрывает женские персонажи: в сериале появились новые женские героини, а прежние получили развитие.

Авторы сериала внимательно подошли к визуализации эпохи. Натуральные виды Санкт-Петербурга, где снималась часть сцен, дополнили за счет компьютерной графики. Таким образом удалось воссоздать вид города в 1800-х годах. Режиссер Илья Лебедев отметил, что много сцен было создано во дворцах и исторических зданиях.

Эта историческая эпоха очень красивая, завораживающая, и, надо сказать, что никто не видел такого Петербурга, который мы создали в сериале. Мы очень много снимали на натуре — во дворцах, исторических зданиях, — пояснил режиссер.

Ранее стало известно, что Первый канал покажет кинороман «Союз спасения», посвященный российской истории и декабристам. Историческая драма станет приквелом и сиквелом одноименного полнометражного фильма. События сериала развиваются в 1814–1826 годах и рассказывают о представителях молодой военной элиты, вернувшихся из заграничного похода и желающих изменить порядок жизни в стране.