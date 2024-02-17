Стало известно о тревожном состоянии Панкратова-Черного SHOT: проблемы с легкими обострились у Панкратова-Черного после переломов

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Александр Панкратов-Черный

Telegram-канал SHOT сообщил, что у актера Александра Панкратова-Черного из-за переломов ребер усугубились проблемы с легкими. По данным канала, из-за сильной одышки артист не может находиться в состоянии лежа, а его кожа синеет даже при легких нагрузках.

Как пишет SHOT, после переломов у актера обнаружили ушиб легких, из-за чего начались осложнения. По информации канала, ухудшения есть и в динамике восстановления: у Панкратова-Черного выявили гидроторакс (скопление жидкости в плевральной полости) и проявления дыхательной недостаточности.

SHOT сообщает, что по результатам КТ у актера также выявили доброкачественную опухоль печени, но для уточнения картины потребуется дополнительная МРТ. Кроме того, по информации канала, у артиста зафиксировали признаки хронического холецистита (воспаление желчного пузыря).

Сам Панкратов-Черный заявил каналу, что продолжает восстанавливаться после переломов. 12 февраля артист рассказал KP.RU, что на гастролях в Норильске поскользнулся и при падении сломал ребра. Панкратов-Черный сообщил, что на ближайших спектаклях его заменит другой артист. Актер признался, что ему «очень больно», но выразил надежду, что 1 марта, «если все будет нормально», сможет приехать на гастроли в Казахстан.