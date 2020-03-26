https://static.news.ru/photo/d9844200-6f72-11ea-8520-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Lamparski/Global Look Press

Источник сообщил о состоянии здоровья американского кинопродюсера Харви Вайнштейна после того, как он заразился коронавирусом. 11 марта его приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальные преступления.

Собеседник издания Page Six рассказал , что Вайнштейн сейчас находится на карантине и чувствует себя хорошо. Он дышит самостоятельно, поэтому его состояние нельзя назвать критическим.

Отмечается, что продюсер мог заразиться COVID-19, когда находился на острове-тюрьме Райкерс.

О диагнозе Вайнштена стало известно 23 марта. По словам анонимных инсайдеров в администрации, он был одним из двоих заключённых, заразившихся вирусом, писал NEWS.ru.