Источник сообщил о состоянии здоровья американского кинопродюсера Харви Вайнштейна после того, как он заразился коронавирусом. 11 марта его приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальные преступления.
Собеседник издания Page Six
Отмечается, что продюсер мог заразиться COVID-19, когда находился на острове-тюрьме Райкерс.
О диагнозе Вайнштена стало известно 23 марта. По словам анонимных инсайдеров в администрации, он был одним из двоих заключённых, заразившихся вирусом, писал NEWS.ru.
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