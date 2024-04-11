Стало известно о смерти звезды «Голого пистолета» и выдающегося спортсмена Актер О. Джей Симпсон ушел из жизни в 76 лет после длительной борьбы с раком

Голливудский актер и звезда американского футбола О. Джей Симпсон ушел из жизни в возрасте 76 лет, сообщила его семья в Twitter (X). Последние годы знаменитость боролась с раком. Он умер в окружении своих детей и внуков, уточнили родственники актера.

10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, скончался в борьбе с раком. Он умер в окружении своих детей и внуков, — говорится в сообщении.

О. Джей Симпсон наиболее известен как выдающийся спортсмен. После окончания карьеры в американском футболе он начал сниматься в рекламе и фильмах. Популярность ему принесла роль детектива Нортберга в трилогии «Голый пистолет». Также известно, что он пробовал себя в кастинге на роль Терминатора.

Кроме того, в 2008-м мужчину приговорили к 33 годам лишения свободы за то, что он ворвался с товарищами к коллекционеру спортивных трофеев и силой забрал свои старые кубки. В июле 2019 года его досрочно освободили.

Ранее в возрасте 77 лет ушел из жизни французский актер кино и сериалов, композитор и певец Даниэль Беретта. Артист известен благодаря озвучанию Арнольда Шварценеггера в национальных версиях тридцати классических фильмов с его участием. В числе этих картин «Красная жара», «Терминатор» и «Правдивая ложь». Карьеру в кино Беретта начал в 1970 году, снявшись в таких фильмах, как «За последние пять минут», «Дикое лето» Марселя Камю, «Револьвер» Серджо Соллима, «Синема 16», «Афродита», «Безумство Элоди».