Стало известно о смерти звезды французского кино Французская актриса Мишлин Прель скончалась в возрасте 101 года

Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press

Мишлин Прель

Во Франции умерла актриса Мишлин Прель, известная по фильмам «Кристина», «Фанфан» и «Граф Монте-Кристо», сообщает газета Le Figaro. Она ушла из жизни в 101 год.

О смерти Прель стало известно 21 февраля. Она запомнилась как одна из самых успешных актрис Франции 1940-х. В фильмографии артистки насчитывается свыше 250 кино- и телекартин, сериалов и телешоу.

Прель довелось поработать с Жераром Филипом, Жаном Маре, Роми Шнайдером, Аленом Делоном, Джиной Лоллобриджидой, Жан-Полем Бельмондо и Жераром Депардье. Она сыграла в «Даме с камелиями» (1953), «Наполеоне» (1954), «Красном и черном» (1961), «Ослиной шкуре», «Фанфане» (1993), «Отверженных» (1995) и «Графе Монте-Кристо» (1998).

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