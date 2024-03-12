Стало известно о смерти ушедшей в монастырь звезды «Провинциалок» Ушедшая в монастырь советская актриса Галина Яцкина умерла в 79 лет

Фото: Владимир Межевич и Владимир Шуба /Фотохроника ТАСС/

Галина Яцкина

Советская актриса Галина Яцкина умерла на 80-м году жизни вскоре после принятия пострига, сообщил протоиерей Василий Гелеван в Telegram-канале. Она снялась в таких советских фильмах, как «Уроки французского», «Человек, который закрыл город», «Провинциалки». В свое время Яцкина также обучала экс-президента РФ Бориса Ельцина.

Отошла ко Господу заслуженная артистка РСФСР Галина Ивановна Яцкина. Советская и российская актриса театра и кино. Первая в истории советского кинематографа актриса — кандидат наук, воспитавшая таких звезд отечественного театра и кино, как Маковецкий, Суханов, Жигунов, Копылова. Незадолго перед кончиной Галина Ивановна приняла постриг в схиму, — сообщил Гелеван.

Актриса ушла в монастырь ради обретения внутреннего покоя. Сама она признавалась, что порой «была очень горячей», а вера дала ей терпение, смирение и возможность прощать.

Ранее сообщалось, что диктор Центрального телевидения СССР народная артистка России Светлана Моргунова скончалась на 85-м году жизни. Теле- и радиоведущая умерла дома, у нее остановилось сердце. 6 марта Моргунова отпраздновала день рождения.