Стало известно о смерти актера из «Звездных войн» Daily Mail: актер Майкл Калвер умер на 86-м году жизни

Фото: Johannes Fabrizius/CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Майкл Калвер

Британский актер Майкл Калвер, известный по своей эпизодической роли в одной из частей «Звездных войн», ушел из жизни в возрасте 85 лет, сообщает Daily Mail. По информации агента знаменитости, перед этим он длительное время страдал от неназванного заболевания. При этом точная причина смерти Калвера не разглашается.

Майкл в значительной степени отказался от актерской деятельности в начале 2000-х, чтобы сосредоточить свои усилия на политической активности <...> Мы с большой грустью вынуждены подтвердить кончину нашего друга и клиента, — отметил представитель актера.

За свою жизнь Калвер успел сняться во многих фильмах, в том числе «Шерлоке Холмсе», «Путешествии в Индию», «Секретной армии» и в одной из самых запоминающихся сцен смерти во франшизе «Звездные войны». Вспоминая о жизни знаменитости, агент рассказал, как актер встречался со своими фанатами в 2019 году. По его словам, Калвер был по-настоящему шокирован, когда увидел, что к нему выстроилась огромная очередь поклонников.

Ранее стало известно, что американский актер и певец, композитор Стив Лоуренс ушел из жизни в возрасте 88 лет. Лоуренс отметился в таких проектах, как «Чистильщик», «Два с половиной человека», «C.S.I.: Место преступления», «Фрейзер», «Диагноз: убийство», «Она написала убийство» и американской версии российского ситкома «Моя прекрасная няня».