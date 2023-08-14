Стало известно о работе над второй частью фильма «Барби» Sun: продюсеры фильма «Барби» взялись за вторую часть картины

Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press

Продюсеры фильма «Барби», вышедшего в мировой кинопрокат во второй половине июля, уже приступили к работе над второй частью, сообщает британское издание Sun со ссылкой на источник в киноиндустрии. По его данным, такой шаг продюсеров объясняется рекордными сборами картины.

С командой, которая работала над фильмом «Барби», связались для обсуждения работы над продолжением. Эта [идея] пока еще на ранней стадии, но становится очевидно, что боссы хотят [привлечь] ту же команду для сиквела, которая снимала первую часть, — рассказал собеседник издания.

Газета New York Times 6 августа рассказала, что фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг заработал $1 млрд в прокате быстрее, чем любой из ранних фильмов компании Warner Bros. Картина с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях добилась этого за 17 дней. Прежде рекордсменом был фильм «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II», который рубеж в $1 млрд кассовых сборов преодолел за 19 дней.

Ранее сообщалось, что в США начался «Барби-бэби-бум». Молодые родители стали все чаще называть новорожденных детей Барби и Кен из-за нарастающей популярности фильма «Барби». Теперь американцы дают детям имена популярных кукол, либо добавляют к их именам приставки «Барби» или «Кен». По данным источника, число поисковых запросов соответствующих имен в интернете выросло на 300%.