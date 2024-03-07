Стало известно о продлении хита Netflix на два сезона IGN: Netflix продлил сериал «Аватар: Легенда об Аанге» сразу на два сезона

Стриминг-сервис Netflix подтвердил, что его киноадаптация одноименного мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге» получит продолжение, сообщает IGN. Успевший стать новым хитом сериал продлили на второй и третий сезоны.

Уже уверенный в том, что у него на руках хит, Netflix удваивает количество показов «Аватара: Легенда об Аанге», анонсируя второй и третий сезоны сериала в прямом эфире, - говорится в публикации.

Новостной портал обратил внимание, что «Аватар» находится на вершине рейтинга англоязычных шоу Netflix. Количество просмотров уже превысило отметку в 41 млн. Отмечается, что создатели сериала смогли адаптировать мультфильм Nickelodeon в соотношении 1:1. По словам журналистов, проект Netflix хвалят даже давние поклонники оригинала.

Первая серия эпизодов в том, что, по-видимому, сейчас является трехсезонной адаптацией, построена так, чтобы рассказать историю пути Аанга к становлению Аватаром, и, согласно Netflix, его история завершится в третьем сезоне, - заключили авторы.

Ранее Netflix опубликовал короткий тизер второго сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Судя по кадрам, зрителю стоит ждать возвращения главного героя первой части, игромана Сон Ки Хуна, или номер 456.