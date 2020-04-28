Кино

Стало известно о новых отношениях Эммы Уотсон

17:08, 28 апреля 2020
Фото: YLMJ/Global Look Press

Британская актриса Эмма Уотсон, известная по фильмам о Гарри Поттере, начала встречаться с 30-летним бизнесменом из Калифорнии Лео Александром Робинтоном.

О новых отношениях Уотсон сообщает Daily Mail со ссылкой на источник. Отмечается, что пара долгое время скрывала свою связь.

После того, как в октябре прошлого года их впервые увидели в Лондоне, он удалился из всех соцсетей, пытаясь защитить их роман, — рассказал собеседник издания.

У Робинтона и Уотсон серьёзные отношения — актриса даже познакомила его со своими родителями.

В 2018 году Эмма Уотсон бросила актёра из сериала «Хор» Корда Оверстрита. Они провели в отношениях около 6 месяцев, писал NEWS.ru.

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