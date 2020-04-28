Стало известно о новых отношениях Эммы Уотсон

Британская актриса Эмма Уотсон, известная по фильмам о Гарри Поттере, начала встречаться с 30-летним бизнесменом из Калифорнии Лео Александром Робинтоном.
О новых отношениях Уотсон
После того, как в октябре прошлого года их впервые увидели в Лондоне, он удалился из всех соцсетей, пытаясь защитить их роман, — рассказал собеседник издания.
У Робинтона и Уотсон серьёзные отношения — актриса даже познакомила его со своими родителями.
В 2018 году Эмма Уотсон бросила актёра из сериала «Хор» Корда Оверстрита. Они провели в отношениях около 6 месяцев, писал NEWS.ru.
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