Стало известно о новых отношениях Эммы Уотсон

https://static.news.ru/photo/46c7a81c-895d-11ea-8b07-fa163e074e61_660.jpg Фото: YLMJ/Global Look Press

Британская актриса Эмма Уотсон, известная по фильмам о Гарри Поттере, начала встречаться с 30-летним бизнесменом из Калифорнии Лео Александром Робинтоном.

О новых отношениях Уотсон сообщает Daily Mail со ссылкой на источник. Отмечается, что пара долгое время скрывала свою связь.

После того, как в октябре прошлого года их впервые увидели в Лондоне, он удалился из всех соцсетей, пытаясь защитить их роман, — рассказал собеседник издания.

У Робинтона и Уотсон серьёзные отношения — актриса даже познакомила его со своими родителями.

В 2018 году Эмма Уотсон бросила актёра из сериала «Хор» Корда Оверстрита. Они провели в отношениях около 6 месяцев, писал NEWS.ru.