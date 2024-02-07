Стало известно, кто заменит Биковича в «Белом лотосе» после жалобы Украины Deadline: Милоша Биковича в сериале «Белый лотос» заменит Джулиан Костов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Милош Бикович

Телекомпания HBO нашла замену российско-сербскому актеру Милошу Биковичу в третьем сезоне американского сериала «Белый лотос», сообщает портал Deadline. Как отмечается, роль русского учителя йоги в сериале отдали болгарскому актеру Джулиану Костову.

Болгарин известен ролью Федора Каминского в первом сезоне фантастического сериала Netflix «Тень и кость». Он также играет роль русского злодея Владимира Макарова в видеоигре 2023 года Call Of Duty: Modern Warfare III. Актер работал на английском, испанском, итальянском, польском, русском и румынском языках.

Ранее МИД Украины обвинил Биковича в поддержке геноцида и призвал канал HBO отказаться от его кандидатуры на роль. После этого ряд известных британских и американских изданий также выступили с заявлениями о том, что артист поддерживает Россию и не критикует спецоперацию на Украине.

Сам актер назвал ситуацию «торжеством абсурда и поражением искусств». По его словам, участие в проекте стало невозможным потому, что он «не готов менять свои принципы». Тем временем некоторые россияне поддержали актера. В комментариях под его постом в соцсетях российские поклонники оценили его поступок и выразили благодарность за то, что он «не прогнулся под Запад».

Ранее мультинациональная музыкально-развлекательная компания BMG заявила о намерении прекратить сотрудничество с сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом. Причиной называют высказывания музыканта по ситуации на Украине, в Израиле и США. Контракт с музыкантом был подписан в 2016 году.