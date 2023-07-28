Рэпер и актер Дональд Гловер, известный под псевдонимом Childish Gambino, вместе со своим братом Стивеном создаст сценарий для сериала «Лэндо» по вселенной «Звездных войн», сообщает Above the line. Предположительно, звезда сам будет сниматься в картине.
Дональд Гловер и Стивен Гловер напишут сценарий для сериала Lucasfilm «Лэндо» , а (режиссер «Особняка с привидениями» и сценарист сериала о Лэндо Калриссиане на Disney+. — NEWS.ru) Джастин Симьен уходит, — говорится в материале.
Как отмечает портал, Симьен занимает и режиссерское кресло будущего проекта.