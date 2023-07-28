Рэпер и актер Дональд Гловер, известный под псевдонимом Childish Gambino, вместе со своим братом Стивеном создаст сценарий для сериала «Лэндо» по вселенной «Звездных войн», сообщает Above the line. Предположительно, звезда сам будет сниматься в картине.