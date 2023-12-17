Стало известно, кто мог заменить Марго Робби в «Барби» Энн Хэтэуэй и Эми Шумер претендовали на главную роль в фильме «Барби»

Фото: Jaap Buitendijk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кадр из фильма «Барби»

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй могла исполнить роль Барби вместо Марго Робби в одноименном фильме, сообщает издание «E!». Компания Mattel думала о создании киноленты о кукле еще в 2009 году, в 2016 году права на экранизацию приобрела Sony Pictures, а главной претенденткой на роль стала Эми Шумер, позже она отказалась от съемок из-за разногласий с творческой группой, и роль предложили звезде фильма «Дьявол носит Prada».

Кажется, мы сказали, что это были конфликты в расписании, но на самом деле это были просто творческие разногласия. Но за фильмом стоит новая команда, и, похоже, он очень феминистский и крутой, так что я обязательно посмотрю этот фильм, — поделилась Шумер.

Хэтэуэй пригласили на съемки «Барби» в 2018 году, но ее график не позволил ей исполнить главную роль в картине. В том же году срок прав на фильм у компании Sony Pictures истек, о проекте забыли. Кинолента получила развитие, когда за дело взялась команда Warner Bros. Pictures, а режиссером стала Грета Гервиг.

Ранее актриса Джулия Робертс рассказала, что культовый фильм «Красотка» мог закончиться печально. По первоначальному сценарию ее героиня, проститутка Вивиан Уорд, имела проблемы с наркотической зависимостью. В финале картины герой Ричарда Гира Эдвард Льюис должен был бросить Вивиан, кинув в нее определенную сумму денег.