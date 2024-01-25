Появился новый трейлер экранизации «Сто лет тому вперед» В Сети показали новый трейлер экранизации повести Булычева «Сто лет тому вперед»

Фото: Okko

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила новый трейлер экранизации повести писателя-фантаста Кира Булычева «Сто лет тому вперед». В пресс-службе организации добавили, что фильм выйдет на больших экранах 18 апреля.

«Сто лет тому вперед» во всех кинотеатрах с 18 апреля! — уточнили в компании.

Режиссером проекта стал Александр Андрющенко, известный по работам «Елки» и «Напарник». Сценаристами фильма выступили Ксения Мирошник и Андрей Золотарев, который знаком зрителю по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильму «Лед».

В центре сюжета картины, как в и литературном первоисточнике, будут приключения девочки из будущего Алисы Селезневой. Ее роль исполнила Даша Верещагина, а родителей главной героини сыграли Константин Хабенский и Виктория Исакова.

Ранее в кинотеатре «Октябрь» состоялся предпремьерный показ новой интерпретации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Российский актер Евгений Цыганов, который сыграл Мастера в фильме Михаила Локшина, отметил, что Булгаков называл себя сатириком и писал соответствующие произведения, поэтому «Мастера и Маргариту» можно считать смешным романом. Артист подчеркнул, что без самоиронии в современном мире не пережить жизненные драмы.