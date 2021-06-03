Стало известно, когда начнутся съёмки пятой части «Индианы Джонса»

https://static.news.ru/photo/604cf234-c4f7-11eb-951d-96000091f725_660.jpg Карен Аллен и Харрисон Форд в фильме "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" Фото: Paramount Pictures

Cъёмки пятого фильма приключенческой саги «Индиана Джонс» стартуют в июне 2021-го. Производство начнётся на следующей неделе в Великобритании, передаёт портал Deadline.

Главная роль, как и в предыдущих блокбастерах франшизы, досталась 78-летнему американскому актёру Харрисону Форду. Компанию ему составят датский артист Мадс Миккельсен, звезда британского сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж.

Режиссёрское кресло займёт Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari», «Переступить черту»). В качестве одного из основных продюсеров выступит Стивен Спилберг, музыку для проекта напишет Джон Уильямс, работавший над каждой из предыдущих картин. Премьера пятого «Индианы Джонса» запланирована на 29 июня 2022-го.

Первый боевик про археолога-авантюриста «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» вышел в 1981-м. Предыдущая, четвёртая часть франшизы, «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», появилась на экранах в 2008-м. Бюджет четырёх фильмов составил около $279 млн, сборы — $1,9 млрд.

Ранее сообщалось, что голливудский актёр Крис Хемсворт опубликовал на своей Instagram-странице фото со съёмок «Тора 4» — фантастического боевика по мотивам комиксов Marvel. По его словам, работа над «чертовски сумасшедшей» картиной завершена. На чёрном-белом снимке звезда стоит рядом с режиссёром ленты — Тайкой Вайтити. Хемсворт добавил, что продолжение фильмов про Тора получилось и трогательным, и забавным. Премьера блокбастера «Тор: Любовь и гром» запланирована на 5 мая 2022 года.