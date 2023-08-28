Стало известно, какой мультфильм возглавил кинопрокат в выходные Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот» вновь стал лидером кинопроката в выходные

Фото: «Экспонента»

Кадр из анимационного фильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»

Первую строчку кинопроката в России и странах СНГ в прошедшие выходные снова занял мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» со сборами в 101,3 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com. Анимационная лента, которая второй уик-энд подряд лидирует в прокате, в целом собрала уже 653,5 млн рублей.

Премьера французского мультфильма в России состоялась 17 августа. По сюжету картины школьница Маринетт и ее одноклассник Адриан превращаются в Леди Баг и Супер-Кота, чтобы спасти город, над которым нависла опасность.

Вторую строчку в прокате занял американский боевик «Заложники», собравший 53,3 млн рублей. Картина рассказывает о бизнесмене, который вместе с детьми оказывается в заложниках в заминированном автомобиле.

Третье место с кассой в 37 млн рублей занял российский мультфильм «Руслан и Людмила: Больше, чем сказка», в основу которого легла одноименная поэма Александра Пушкина.

Российский фильм «Баба Яга спасает мир» стал четвертым, собрав 36,1 млн рублей. Топ-5 замыкает фильм «Вызов», которому удалось собрать более 21 млн рублей.

В предыдущие выходные мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» собрал 177,1 млн рублей.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал «Титаник» фильмом с самым красивым саундтреком, причем не только из-за песни Селин Дион. По его словам, в драме Джеймса Кэмерона очень сильная музыка, которая захватывает дух. Эксперт также отметил саундтреки к «Пиратам карибского моря», «Властелину колец» и «Звездным войнам».