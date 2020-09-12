На фестивале «Кинотавр» представили идеи новых российских сериалов

https://static.news.ru/photo/b336f62c-f50c-11ea-a535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кинотавр/facebook.com

Российские режиссёры рассказали о своих творческих планах по завоёвыванию аудитории у «малых экранов». Свои задумки они представили на 31-м Открытом российском фестивале «Кинотавр» в Сочи, где впервые состоялся питчинг сериалов.

Процедура предусматривает презентацию кинолент потенциальным инвесторам. В шорт-лист вошли 11 проектов, создателей которых пригласили для публичной защиты, передаёт ТАСС.

Так, режиссёр Илья Учитель планирует снять сериал «Товарищ Никто» про авантюриста времён Великой Отечественной войны. Герой авантюрной шестисерийной исторической комедии пытается выстраивать частный бизнес в непростое историческое время. Сценаристом назначен Иван Заваруев, а в главной роли создатели хотели бы видеть Максима Матвеева.

В свою очередь режиссёр Антон Коломеец рассказал о проекте «Опоздавшие». Это восьмисерийная лента о компании друзей, которые к своему 30-летию впервые сталкиваются с возрастным кризисом.

Светлана Петрийчук представила восьмисерийный сериал «Во всём виноват Вайнштейн». Главная героиня фильма — 16-летняя Алина, которая обвиняет в домогательствах учителя ОБЖ, начитавшись статей про американского продюсера Харви Вайнштейна, уличённого в харассменте.

Ирина Обидова и Елизавета Цыганова намерены снять шестисерийный психологический триллер «Варя». Это своего рода фильм-катастрофа про разрушительную силу лжи, главный герой которого — малодушный журналист, бросивший девочку под руинами внезапно обрушившейся спортивной арены. Он рассказывает всем, будто не смог спасти Варю, а тем временам она жива и пытается выбраться.

Будущий сериал «На автомате» также повествует про ложь, а его герои попытаются докопаться до правды. Действие будет разворачиваться в суде.

Кроме того, жюри представили восьмисерийную комедию «Против всех» — про подростков, которые борются с одиночеством. Одну из ролей планируют предложить Лии Ахеджаковой.

Есть и проект в жанре мистического хоррора «Коммуналка» — про призраков, которые существуют в густонаселённых квартирах в разные годы ХХ века и в наше время.

Ранее NEWS.ru сообщал, о завершении съёмок комедийного сериала «СтендОпер» режиссёра Олега Асадулина. Картина расскажет об оперуполномоченной Свете Артюховой, которая едет в тур с группой стендап-комиков под видом администратора и пытается выяснить, кто из юмористов наркоторговец. Предполагается, что лента будет представлена на суд зрителей зимой.