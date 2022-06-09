Стало известно, как Семён Фарада вытащил человека из колонии

Фото: Алексей Бойцов/РИА Новости

Семён Фарада

Советский актёр Семён Фарада добился освобождения по УДО незнакомого парня, просто выпив с сотрудниками колонии, рассказал его сын актёр Михаил Полицеймако изданию «КП-Иркутск». Это был сын незнакомой женщины, которую Фарада застал плачущей в химчистке. Его осудили на восемь лет за свёрток с наркотиками.

Актёр приехал в колонию, ему на радостях накрыли стол.

Собрались начальники всех окружных зон с жёнами, отец раз сто с ними спел «Ун моменто», а потом и говорит: «У вас тут сидит мой дальний родственник. Попал по дурости. Может, есть шанс, как то по УДО его выпустить?». В общем, как бы там ни было, а через полгода парня и правда отпустили. За хорошее поведение. Не знаю точно, что стало причиной, но отец был уверен, что это его визит помог совсем незнакомой женщине, — описал произошедшее Полицеймако.

Сам он тоже однажды пользовался популярностью подобным образом, когда его друга задержали без водительских прав в Перми. Актёр поехал к нему, а «дальше всё по схеме»: стол и банкет. Друг отделался штрафом.

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