Стало известно, будут ли цензурировать «Слово пацана» для показа на ТВ НТВ пустит в эфир «Слово пацана. Кровь на асфальте» в версии «18+»

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Телеканал НТВ покажет сериал Жоры Крыжовникова «Слова пацана. Кровь на асфальте» в версии «18+», сообщил генеральный продюсер телекомпании НТВ, председатель продюсерского совета Института развития интернета (АНО «ИРИ») Тимур Вайнштейн на мероприятии ИРИ. По его словам, никакой цензуры ставить не планируется. Сериал выйдет на телеканале уже этой весной, передает ТАСС слова продюсера.

Дату не скажу, но скоро, весной. Выйдет та же версия, совершенно без каких-либо изменений. Это будет версия «18+», как она и была. То есть мы будем показывать по одной серии в 23:00 каждый день, чтобы не менять прокатное удостоверение, — сообщил Вайнштейн.

«Слово пацана» режиссера Крыжовникова вышло на онлайн-платформах 9 ноября. Сюжет сериала повествует о подростковых группировках в Казани времен перестройки в СССР. Сразу после премьеры сериал обрел огромную популярность и стал одним из самых обсуждаемых проектов.

Ранее автор книги Роберт Гараев «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» рассказал, что экранизацию претендовали несколько режиссеров, но выбор пал на Жору Крыжовникова. По его словам, это было обоюдным решением.