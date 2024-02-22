Сталлоне рассказал, почему страдает из-за съемок в «Неудержимых» Сталлоне до сих пор восстанавливается от травмы со съемок «Неудержимых»

Фото: Millennium Films/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильвестр Сталлоне в фильме «Неудержимые 4»

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне вспомнил, как получил травму во время съемок в фильме «Неудержимые», передает The Hollywood Reporter. Актер повредил спину и занимается восстановлением до сих пор. Недавно у него прошла седьмая операция.

Я так и не оправился от «Неудержимых». После этого фильма я буквально физически никогда не был прежним. Поэтому я предупреждаю людей: не делайте трюков самостоятельно, — сказал Сталлоне.

Сейчас 77-летний звезда боевиков «Рокки», «Рэмбо» и «Неудержимые» Сильвестр Сталлоне снимается в телешоу «Семья Сталлоне» вместе с женой Дженнифер Флавин и тремя дочерьми Софией, Систин и Скарлет. 21 февраля на канале Paramount+ состоялась премьера второго сезона «семейного» сериала из 10 эпизодов. Семью Сталлоне считают одной из самых знаменитых и влиятельных в Голливуде, за приключениями дочерей актера будут следить зрители США, Латинской Америки, Франции, Италии, Германии, Швейцарии, Австрии и Южной Кореи, говорится в сообщении издания. Известно, что в новом сезоне Сталлоне с женой расскажут о своем переезде из Лос-Анжелеса в Майями, а затем вместе с детьми отправятся в Италию, чтобы найти итальянских предков Рокки.