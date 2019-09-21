https://static.news.ru/photo/c558f5b6-dd17-11e9-8243-fa163e074e61_660.jpg Сильвестр Сталлоне Фото: Lionsgate/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актёр Сильвестр Сталлоне признался, что был только восьмым претендентом на главную роль в фильме «Рэмбо: Первая кровь». До него в пробах участвовали несколько звёзд Голливуда.

Первыми на роль ветерана войны во Вьетнаме рассматривались Пол Ньюман, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джеймс Гарнер, Райан О'Нил, Стив Маккуин и Дастин Хоффман, — рассказал Сталлоне в интервью The Hollywood Reporter.

Сталлоне даже не думал, что «Рэмбо» будут показывать в кинотеатрах. Первоначально от распространения фильма отказались, проект боевика про Джона Рембо ждал своего часа в киностудии Warner Bros. более 10 лет. Картина «Рэмбо: Первая кровь», снятая в 1982 году режиссёром Тедом Котчеффом, при бюджете в $15 млн в итоге собрала в мировом прокате более $125 млн.

Сталлоне сейчас 73 года, он снялся более чем в 50 фильмах, однако большинству людей известен как Рокки и Рэмбо. Уже в 1984 году на Аллее славы Голливуда была открыта его именная звезда.

Как писал News.ru, актёр и режиссёр фильма «Неудержимые» Сильвестр Сталлоне сообщил о старте работы над четвёртой частью боевика. По его словам, о продолжении его заставили задуматься фейерверки в честь Дня независимости.