Реставрация московского кинотеатра «Художественный», предположительно, завершить в конце 2020 года.
Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что работы завершены на 60%,
По оценке специалистов, как минимум 40% подлинного декора вернётся, мы работаем над тем, чтобы как можно больше подлинных элементов вернулось в первозданном виде на объект, — сказал он.
По его словам, сейчас в мастерской на реставрации находится более тысячи фрагментов декора. Стену северного фасада частично демонтировали, так как здание находилось в аварийном состоянии, и историческую кладку пришлось перебрать.
Как писал NEWS.ru, в кинотеатре «Художественный» проводятся работы по укреплению фундамента и стен. Главному фасаду здания полностью вернут его исторический облик.
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