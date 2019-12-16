https://static.news.ru/photo/b29eb44e-1feb-11ea-a8b7-fa163e074e61_660.jpg Реставрация подлинных декоративных элементов, украшавших кинотеатр «Художественный» Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Реставрация московского кинотеатра «Художественный», предположительно, завершить в конце 2020 года.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что работы завершены на 60%, сообщает «Интерфакс».

По оценке специалистов, как минимум 40% подлинного декора вернётся, мы работаем над тем, чтобы как можно больше подлинных элементов вернулось в первозданном виде на объект, — сказал он.

По его словам, сейчас в мастерской на реставрации находится более тысячи фрагментов декора. Стену северного фасада частично демонтировали, так как здание находилось в аварийном состоянии, и историческую кладку пришлось перебрать.

Как писал NEWS.ru, в кинотеатре «Художественный» проводятся работы по укреплению фундамента и стен. Главному фасаду здания полностью вернут его исторический облик.