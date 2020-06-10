Стали известны сроки возобновления съёмок «Ведьмака»

https://static.news.ru/photo/560bf51c-ab22-11ea-8d51-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Ведьмак» Фото: NetFlix

Съёмки второго сезона сериала «Ведьмак», созданного по одноимённой серии романов польского автора Анджея Сапковского, начнутся в августе 2020 года. Работу ранее пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Процесс съёмок займёт примерно 5-6 месяцев, сообщает портал Redanian Intelligence. В связи с этим выход новых серий может быть назначен на вторую половину 2021 года.

Работа пройдёт в Великобритании при соблюдении рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции.

Продюсеры объявили о том, что съёмки «Ведьмака» пришлось заморозить, в марте. Авторы подчеркнули, что пауза даст команде время на то, чтобы принять взвешенное решение о том, как будет проходить работа дальше, писал NEWS.ru.