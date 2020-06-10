Стали известны сроки возобновления съёмок «Ведьмака»

Съёмки второго сезона сериала «Ведьмак», созданного по одноимённой серии романов польского автора Анджея Сапковского, начнутся в августе 2020 года. Работу ранее пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Процесс съёмок займёт примерно 5-6 месяцев,
Работа пройдёт в Великобритании при соблюдении рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции.
Продюсеры объявили о том, что съёмки «Ведьмака» пришлось заморозить, в марте. Авторы подчеркнули, что пауза даст команде время на то, чтобы принять взвешенное решение о том, как будет проходить работа дальше, писал NEWS.ru.
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