Стали известны самые ожидаемые блокбастеры лета

https://static.news.ru/photo/eb5c6820-bf78-11eb-8e9b-96000091f725_660.jpg Скарлетт Йоханссон в фильме «Черная вдова» Фото: Marvel

Самой ожидаемой кинолентой грядущего лета стал боевик «Чёрная вдова» по мотивам комиксов Marvel, передаёт компания Fandango, занимающаяся продажей электронных билетов. В главных ролях — американская звезда Скарлетт Йоханссон и британка Флоренс Пью. Далее идёт фантастический триллер «Тихое место 2» и блокбастер «Форсаж 9».

В первую пятёрку попало ещё одно детище студии Marvel — «Шан-Чи и Легенда Десяти Колец», а также фильм, основанный на комиксах DC «Отряд самоубийц 2: Миссия Навылет», говорится на сайте Comic Book.

В материале отмечается, что 65% участников опроса — люди в возрасте от 18 до 54 лет, из них 56% женщины, 43% мужчин, остальные представились небинарными людьми.

Накануне стало известно, что корпорация Amazon после покупки американской компании Metro-Goldwyn-Mayer рассказала о судьбе франшизы о Джеймсе Бонде. Новые фильмы будут, а премьера по-прежнему пройдёт в кино. Не исключено, что новая лента об агенте 007 «Не время умирать» (No Time to Die), премьера которой намечена на октябрь 2021 года, появится после сделки и на Amazon Prime Video. Однако пока неизвестно, сколько времени у фильмов может быть театральное окно, прежде чем они попадут на платформу.

Ранее сообщалось, что MGM несколько месяцев искала покупателя и наконец досталась Amazon за $8,45 млрд. Корпорация обещала «сохранить наследие и каталог фильмов MGM», а также предоставить клиентам более широкий доступ к этим шедеврам. Вероятно, в ближайшее время часть старых проектов MGM появится в онлайн-кинотеатре.