Создатели киносаги «Звёздные войны» рассказали о новой сюжетной линии, которая будет раскрыта в новых частях.
События новых комиксов развернутся за 300 лет до «Скрытой угрозы». Новая серия поучила название The High Republic («Высшая республика»).
Мы очень рады предложить такую богатую и плодотворную эру нашим авторам. Мы увидим джедаев в расцвете сил, — сообщается на сайте франшизы.
Также отмечается, что период, который будет описан в новых частях, не пересекается с уже отснятыми фильмами и сериалами. Это даёт создателям и их партнёрам простор для формирования истории с оригинальными персонажами и уникальными историями.
Режиссёром следующих трёх фильмов о «Звёздных войнах» станет Райан Джонсон, снявший «Последнего джедая» и известный как режиссёр комедии «Достать ножи».
Как писал NEWS.ru, Disney отправится ещё глубже в прошлое вселенной «Звёздных войн». Компания представила новую эпоху фантастического мира, события в котором происходят за двести лет до событий первого эпизода киносаги.