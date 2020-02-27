https://static.news.ru/photo/e30de2e6-593c-11ea-bb7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.starwars.com

Создатели киносаги «Звёздные войны» рассказали о новой сюжетной линии, которая будет раскрыта в новых частях.

События новых комиксов развернутся за 300 лет до «Скрытой угрозы». Новая серия поучила название The High Republic («Высшая республика»).

Мы очень рады предложить такую богатую и плодотворную эру нашим авторам. Мы увидим джедаев в расцвете сил, — сообщается на сайте франшизы.

Также отмечается, что период, который будет описан в новых частях, не пересекается с уже отснятыми фильмами и сериалами. Это даёт создателям и их партнёрам простор для формирования истории с оригинальными персонажами и уникальными историями.

Режиссёром следующих трёх фильмов о «Звёздных войнах» станет Райан Джонсон, снявший «Последнего джедая» и известный как режиссёр комедии «Достать ножи».

Как писал NEWS.ru, Disney отправится ещё глубже в прошлое вселенной «Звёздных войн». Компания представила новую эпоху фантастического мира, события в котором происходят за двести лет до событий первого эпизода киносаги.