Стали известны лауреаты премии «Золотой глобус»

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По итогам 78-й церемонии вручения «Золотого глобуса» стали известны лауреаты премии. В номинации «Лучший драматический фильм» победила лента «Земля кочевников» режиссёра Хлои Чжао. Также на эту награду претендовали «Марк» Девида Финчера, «Отец» Флориана Зеллера, «Суд над чикагской семёркой» Аарона Соркина и «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел.

Лучшей комедией стал «Борат 2». Картина обошла мюзикл «Гамильтон», фильм «Зависнуть в Палм-Спрингс» и не только.

Награду за лучшую женскую роль в драматической ленте выиграла Андра Дэй. Она получила приз за работу в фильме «Соединённые Штаты против Билли Холидей». Награду за лучшую мужскую драматическую роль посмертно получил Чедвик Боузман. Скончавшийся артист удостоился приза за картину «Ма Рейни: Мать блюза».

Лучшим сценаристом признали Аарона Соркина. Он написал сценарий к «Суду над чикагской четвёркой».

Мини-сериалом года стал «Ход королевы». Награды за лучший сериал удостоилась «Корона». В номинациях за роли второго плана победили Дэниэл Калуя и Джоди Фостер, в категории «Лучший фильм на иностранном языке» победила картина американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна «Минари». Мультфильм «Душа» был признан лучшей анимационной картиной.

Как ранее передавал NEWS.ru, эксперты британского журнала Empire составили топ-10 лучших фильмов XXI века. По их мнению, лучшей лентой стала работа режиссёра Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости».