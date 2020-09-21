Стали известны лауреаты премии «Эмми-2020»

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Американская телеакадемия назвала лауреатов премии «Эмми-2020». В связи с пандемией коронавируса мероприятие было проведено в формате онлайн.

Так, лучшим драматическим сериалом были признаны «Наследники» канала HBO, в то время как комедийным — «Шиттс Крик» от Pop TV. Актёры Кэтрин О’Хара, Юджин Леви, Дэниел Леви и Энни Мёрфи, сыгравшие в «Шиттс Крик», были удостоены наград за лучшие роли первого и второго плана, передаёт RNS.

Лучшим драматическим актёром был признан Джереми Стронг («Наследники»), а лучшей драматической актрисой — Зендая («Эйфория»). Также за лучшие роли второго плана в драматическом сериале наградили Билли Крудипа («Утреннее шоу») и Джулию Гарнер («Озарк»).

Лучшим мини-сериалом были признаны «Хранители» производства HBO. Лауреатами премии в категориях «лучшая актриса» и «лучший актёр второго плана» стали Реджина Кинг и Яхья Абдул-Матин II. В целом «Хранители» лидировали по номинациям в 2020 году — сериал получил четыре награды. В то же время наибольшее количество статуэток собрал HBO — 11. На втором месте находится канал Pop TV, который сумел получить семь наград.

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