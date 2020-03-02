https://static.news.ru/photo/775c6c62-5c97-11ea-8a05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Работы по воссозданию лепнины в кинотеатре «Художественный» завершены на 80%. Декор здания восстанавливают в мастерских с декабря 2019 года.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, из тысячи лепных элементов примерно 40% будет восстановлено и возвращено на фасады. Остальное из‑за большого количества повреждений воссоздаётся по отливкам, сделанных с подлинных элементов, передаёт "Афиша Daily".

В здании усилены конструкции здания, дверные и оконные проемы, создана гидроизоляция и восстановлена прочность кирпичной кладки стен.

Как писал NEWS.ru, специалисты завершили первый этап реставрации кинотеатра «Художественный». Работу над памятником архитектуры у станции метро «Арбатская» планируется завершить до конца 2020 года.