Работы по воссозданию лепнины в кинотеатре «Художественный» завершены на 80%. Декор здания восстанавливают в мастерских с декабря 2019 года.
По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, из тысячи лепных элементов примерно 40% будет восстановлено и возвращено на фасады. Остальное из‑за большого количества повреждений воссоздаётся по отливкам, сделанных с подлинных элементов,
В здании усилены конструкции здания, дверные и оконные проемы, создана гидроизоляция и восстановлена прочность кирпичной кладки стен.
Как писал NEWS.ru, специалисты завершили первый этап реставрации кинотеатра «Художественный». Работу над памятником архитектуры у станции метро «Арбатская» планируется завершить до конца 2020 года.
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