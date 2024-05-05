Стала известна судьба персонажа Бориса Клюева в продолжении «Ворониных» Mash: в новом сезоне «Ворониных» простятся с героем покойного Клюева

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Борис Клюев

Telegram-канал Mash сообщает, что создатели нового сезона сериала «Воронины» простятся с героем Николаем Петровичем, которого играл ныне покойный Борис Клюев. По данным канала, авторы проекта хотели найти замену актеру, но так и не смогли.

Борис Клюев в сериале сыграл грубоватого и харизматичного пенсионера, который регулярно ссорился с членами своей большой семьи. Проект, как предполагалось, закрыли в 2019 году после 24 сезонов. В сентябре 2020 года актер умер.

В 2023 году авторы заявили, что снимут продолжение семейного ситкома. По сведениям Mash, изменения коснутся и локаций — экранная семья переедет в новую квартиру с современным ремонтом и видом на ЖК. Кроме того, ожидается, что вместо Марии Ильюхиной, которая на протяжении 10 лет играла Машу, появится актриса Карина Орлова. Премьера нового сезона запланирована на 2025 год.

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