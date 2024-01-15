Стала известна причина смерти снимавшегося с Джеки Чаном российского актера Глава Гильдии каскадеров Иншаков: причиной смерти Захаренкова стал инсульт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной смерти российского актера и каскадера Александра Захаренкова, снимавшегося со звездами Голливуда Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером, стал инсульт, рассказал «Известиям» президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков. Захаренков ушел из жизни в возрасте 38 лет.

Да, Захаренков умер, у него был инсульт, — сказал Иншаков.

В гильдии также рассказали, что диагноз Захаренкову не был поставлен своевременно. В результате у актера произошел отек мозга.

Как сообщалось ранее, Захаренков ушел из жизни 12 января. Актер снялся более чем в 20 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных работ актера выделяют «Боец. Рождение легенды», «Котовский», «СОБР», «Господа офицеры: Спасти императора», «Псевдоним: Албанец». Он также принял участие в съемках таких фильмов, как «Балканский рубеж» и «Тайна печати дракона». Последняя кинокартина как раз и является его совместной работой со Шварценеггером.

До этого сообщалось о смерти российского актера театра и кино Сергея Гавлича, известного по фильму «Утомленные солнцем — 2». Он ушел из жизни в 74 года. Артист умер 31 декабря в станице Братковке Краснодарского края.