Стала известна предполагаемая причина смерти актёра из «Глухаря»

https://static.news.ru/photo/c3602d8e-a2b3-11eb-a370-96000091f725_660.jpg Алексей Артамонов Фото: kino-teatr.ru

Актёр Театра Советской армии Алексей Артамонов, снимавшийся в сериале «Глухарь» и ряде других телепроектов, мог умереть из-за погодных скачков давления.

Тело актёра было найдено 20 апреля в его московской квартире на проспекте Вернадского. Дверь в неё была вскрыта в присутствии участкового и родственника Артамонова Николая Сирина. Последний не мог дозвониться до артиста в течение нескольких дней.

Актёр был обнаружен сидящим в кресле напротив телевизора. Рядом с ним не было алкоголя или каких-либо лекарственных препаратов. Предполагается, что смерть наступила из-за того, что сердечно-сосудистая система Артамонова не выдержала перепадов давления, хотя на самочувствие он не жаловался, пишет MK.RU.

Ранее сообщалось, что в середине января умер актёр Дмитрий Гусев, также снимавшийся в «Глухаре». Он скончался за рулём автомобиля, возвращаясь со съёмок. Всего за последние 10 лет умерли или погибли 11 участников сериала.