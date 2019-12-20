https://static.news.ru/photo/c50903c6-2308-11ea-a188-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lionsgate/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стала известна дата выхода в прокат комедии «Телохранитель жены киллера», которая продолжает историю фильма «Телохранитель киллера».

Картина появится на больших экранах 28 августа 2020 года, сообщает The Hollywoood Reporter со ссылкой на киностудии Lionsgate и Millennium.

По сюжету телохранитель Майкл Брайс решил оставить свою профессию, но киллер Дариус Кинкейд со своей женой Соней втянули его в новую миссию.

К своим ролям в картине вернулись Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон. В новой части также сыграют Сельма Хайек, Антонио Бандерас и Морган Фриман. Режиссёром снова выступит Патрик Хьюз.

Как писал NEWS.ru ранее, кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана. Главные роли в фильме исполнят Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон.