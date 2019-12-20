Стала известна дата выхода в прокат комедии «Телохранитель жены киллера», которая продолжает историю фильма «Телохранитель киллера».
Картина появится на больших экранах 28 августа 2020 года,
По сюжету телохранитель Майкл Брайс решил оставить свою профессию, но киллер Дариус Кинкейд со своей женой Соней втянули его в новую миссию.
К своим ролям в картине вернулись Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон. В новой части также сыграют Сельма Хайек, Антонио Бандерас и Морган Фриман. Режиссёром снова выступит Патрик Хьюз.
Как писал NEWS.ru ранее, кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана. Главные роли в фильме исполнят Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон.
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