https://static.news.ru/photo/bd21d2d4-1d84-11ea-aa98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Pictures/youtube.com

Компании Warner Bros. и New Line анонсировали дату выхода продолжения фильма «Шазам!».

Премьера супергеройской картины состоится 1 апреля 2022 года, за неделю до появления блокбастера «Человек-паук: Через вселенные 2» на больших экранах, сообщает Collider.

Детали нового фильма пока что не раскрываются, но уже сейчас известно, что актёр Закари Левай вернётся к исполнению главной роли фильма.

Как писал NEWS.ru, по пока не подтверждённой информации, сценаристом выступит Генри Гайден, а в кресло режиссёра вернётся Дэвид Ф. Сандберг.