Компании Warner Bros. и New Line анонсировали дату выхода продолжения фильма «Шазам!».
Премьера супергеройской картины состоится 1 апреля 2022 года, за неделю до появления блокбастера «Человек-паук: Через вселенные 2» на больших экранах,
Детали нового фильма пока что не раскрываются, но уже сейчас известно, что актёр Закари Левай вернётся к исполнению главной роли фильма.
Как писал NEWS.ru, по пока не подтверждённой информации, сценаристом выступит Генри Гайден, а в кресло режиссёра вернётся Дэвид Ф. Сандберг.
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