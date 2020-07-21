Стала известна дата выхода нового сезона «Маши и Медведя»

https://static.news.ru/photo/6e7221f8-cb2a-11ea-804d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анимаккорд

Премьера пятого сезона мультсериала «Маша и Медведь» состоится 30 июля. Выпуском картины занимается стриминговый сервис «КиноПоиск HD».

Зрителей ожидает 26 новых эпизодов в разрешении 4К, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Animaccord. 30 июля выйдут первые две серии.

Из года в год мы совершенствуем качество нашего контента, а этот релиз уникальный, ведь аудитория сможет не просто насладиться новыми сериями, но и получить максимум впечатлений, погрузившись в реалистичный мир Маши и Медведя с помощью новых технологий, — заявил исполнительный директор компании Владимир Горбуля.

Серия «Большой поход» расскажет о приключениях персонажей по дороге к вулканам. Эпизод «Что внутри?» будет представлять собой пособие от Маши по конструированию техники. Новые эпизоды будут выходить раз в месяц.

Как писал NEWS.ru, свежий сезон российского мультсериала «Смешарики» появился 18 мая. Последний раз шоу выходило в 2012 году.