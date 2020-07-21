Стала известна дата выхода нового сезона «Маши и Медведя»

Премьера пятого сезона мультсериала «Маша и Медведь» состоится 30 июля. Выпуском картины занимается стриминговый сервис «КиноПоиск HD».
Зрителей ожидает 26 новых эпизодов в разрешении 4К,
Из года в год мы совершенствуем качество нашего контента, а этот релиз уникальный, ведь аудитория сможет не просто насладиться новыми сериями, но и получить максимум впечатлений, погрузившись в реалистичный мир Маши и Медведя с помощью новых технологий, — заявил исполнительный директор компании Владимир Горбуля.
Серия «Большой поход» расскажет о приключениях персонажей по дороге к вулканам. Эпизод «Что внутри?» будет представлять собой пособие от Маши по конструированию техники. Новые эпизоды будут выходить раз в месяц.
Как писал NEWS.ru, свежий сезон российского мультсериала «Смешарики» появился 18 мая. Последний раз шоу выходило в 2012 году.
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