Стала известна дата выхода нового сериала по манге «Шаман Кинг»

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В апреле 2021 года поклонникам аниме представят новый сериал по манге Хироюки Такэи «Шаман Кинг». Об этом сообщила Cruncyroll со ссылкой на сайт проекта.

В сообщении отмечается также, что перезапуск включит в себя все 35 томов манги. При этом первый сериал по «Шаман Кинг» появился на экранах в 2001-2002 годах и состоял из 64 эпизодов.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что стриминговый сервис снова откроет доступ к эпизоду сериала «Башни Фолти».